        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:27 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:27
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Can Mavisu, Alper Özgök, Alper Gökçebel

        Bursaspor Basketbol: Childress 12, Göksenin Köksal, King 10, Konontsuk 19, Nnoko 6, Berk Can Akın 13, Delaurier 3, Crawford 10, Yesukan Onar, Bora Satır

        Anadolu Efes: Babb 9, Cordinier 12, Dessert 13, Ercan Osmani 21, Erkan Yılmaz 3, Beaubois, Şehmus Hazer 3, Loyd 12, Papagiannis 7, Swider 13

        1. Periyot: 15-24

        Devre: 37-42

        3. Periyot: 54-65

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

