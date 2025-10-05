Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Can Mavisu, Alper Özgök, Alper Gökçebel
Bursaspor Basketbol: Childress 12, Göksenin Köksal, King 10, Konontsuk 19, Nnoko 6, Berk Can Akın 13, Delaurier 3, Crawford 10, Yesukan Onar, Bora Satır
Anadolu Efes: Babb 9, Cordinier 12, Dessert 13, Ercan Osmani 21, Erkan Yılmaz 3, Beaubois, Şehmus Hazer 3, Loyd 12, Papagiannis 7, Swider 13
1. Periyot: 15-24
Devre: 37-42
3. Periyot: 54-65
BURSA
