Bursaspor Basketbol, Galatasaray galibiyetine odaklandı

SERGEN SEZGİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek Bursaspor Basketbol, milli maç arasından sonra alacağı galibiyetle ivme yakalamayı hedefliyor.

Bursaspor Basketbol, Galatasaray ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk 9 haftasında istediği sonuçları alamayan ve 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, başantrenör Nenad Markovic ile yollarını ayırarak bu göreve ligin tecrübeli isimlerinden Ahmet Çakı'yı getirdi.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri dolayısıyla lige verilen aranın ardından Çakı yönetimindeki Bursaspor Basketbol, Galatasaray karşısında galibiyet almak istiyor.

Bursaspor Basketbol Başantrenörü Ahmet Çakı, AA muhabirine, göreve yeni geldiğini ve milli arada takımla daha iyi çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Yine de yaşanan sakatlıklar ve eksikler nedeniyle istedikleri ritimde çalışamadıklarını belirten Çakı, takımın ve kendisinin iyi yaptığı şeylere yoğunlaştıklarını dile getirdi.

Çakı, kulübün ilk hedefinin ligde kalmak ve alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu ifade etti.

Ligde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyede birçok takım olduğunu anlatan Çakı, "Bizim de kulüp başkanımız Sezer Sezgin'in kendi çabasıyla ortaya koyduğu hem bütçe hem de bir takım çalışması var. Burada camiaya yakışır mücadeleci basketbolu ve şehrin sonuna kadar sahipleneceği bir takım yaratmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Takımımızın gücünü ve limitlerini biliyoruz"

Tecrübeli başantrenör, hedeflerinden birinin de bu takıma en uygun ve iyi basketbolu oynatarak maç kazanmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seyirci çok önemli bir faktör. Seyircinin ilgisini arttırmak için onların gurur duyduğu, keyif aldığı, hem iyi basketbol hem de mücadele koyan bir takım ortaya koymak istiyoruz. Mücadeleci bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Takımımızın gücünü ve limitlerini biliyoruz. Şu andaki en büyük amacımız alt sıralardan tabii ki kurtulmak ama bunu yaparken de bir kalite, mücadele ve oyun anlayışı ortaya koymak istiyoruz. Bursaspor taraftarının bizden keyif alması, bizimle mutlu olması, buraya gelip bizi izlemeyi tercih etmesini hedefliyoruz."