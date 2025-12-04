Habertürk
        BBDSO, piyano ikilisi Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'i ağırladı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu haftaki konserinde, dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner performans sergiledi.

        Giriş: 04.12.2025 - 23:55 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:55
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu haftaki konserinde, dünya sahnelerinde Blanc ve Noir ismiyle tanınan piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner performans sergiledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Oğuzhan Balcı yönetti.

        Konserde aynı sahneyi paylaşan piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, Mozart'ın "Cosi Fan Tutte Operası Uvertürü" ve "İki Piyano Konçertosu" ile Beethoven'ın "Senfoni No:1" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumladı.

        Konser sonunda solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

