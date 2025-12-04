Bursa'da evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı

Yapılan araştırmada, zanlının evden 17 bilezik, 2 tam altın ve yaklaşık 500 gram altın çaldığı belirlendi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın şüphelisinin İ.A. (38) olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.