Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, girdiği evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, girdiği evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı.

        Çayönü Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (43) altınlarının çalındığını fark ederek durumu Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın şüphelisinin İ.A. (38) olduğunu tespit etti.

        Yapılan araştırmada, zanlının evden 17 bilezik, 2 tam altın ve yaklaşık 500 gram altın çaldığı belirlendi.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        "Raporlama safhasına geçiyoruz"
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        4 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Dilovası'ndaki faciada müfettiş raporu çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        Üniversiteyi kahreden ölüm!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı

        Benzer Haberler

        Karacabey'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu
        Karacabey'de yangın sonrası ilk fidanlar toprakla buluştu
        Nilüfer'de çevre temizliği
        Nilüfer'de çevre temizliği
        BUÜ'den Bursaspor'a tam destek
        BUÜ'den Bursaspor'a tam destek
        Şehit pilot binbaşı Serdar Uslu'nun adı ölümsüzleştirildi
        Şehit pilot binbaşı Serdar Uslu'nun adı ölümsüzleştirildi
        BUÜ'den Bursaspor'a tam destek
        BUÜ'den Bursaspor'a tam destek
        Azmin ve cesaretin hikayesi Osmangazi'de hayat buldu 'Asla Pes Etmeyenler'...
        Azmin ve cesaretin hikayesi Osmangazi'de hayat buldu 'Asla Pes Etmeyenler'...