Bursa'da evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, girdiği evden yüklü miktarda altın çalan şüpheli tutuklandı.
Çayönü Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (43) altınlarının çalındığını fark ederek durumu Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın şüphelisinin İ.A. (38) olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmada, zanlının evden 17 bilezik, 2 tam altın ve yaklaşık 500 gram altın çaldığı belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
