Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
U.D. (38) idaresindeki 16 BUY 603 plakalı otomobil, Baykoca Mahallesi Karalar yolu kesişiminde Muhammet Şiğva (21) idaresindeki 16 BEZ 577 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Muhammet Şiğva ile arkasındaki yolcu R.K.S. (14) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Muhammet Şiğva, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı yolcunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.