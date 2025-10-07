Türkiye'nin 9 aylık ihracatına Bursa'dan yaklaşık 13 milyar dolarlık katkı

CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına 12 milyar 966 milyon 773 bin dolarlık katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 200 milyar 625 milyon 253 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada bulunan Bursa'dan yapılan dış satım, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 6,46'sını oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde 191 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ürün gönderilen Bursa'nın ihracatı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artarak 12 milyar 101 milyon 450 bin dolardan 12 milyar 966 milyon 773 bin dolara ulaştı.

- Fransa'ya yüzde 37'lik artış

Bursa'dan en fazla ihracat Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında dış satım, ocak-eylül 2024'e göre yüzde 6,6 artışla 1 milyar 818 milyon 445 bin dolardan 1 milyar 937 milyon 905 bin dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 37,7 yükselişle 1 milyar 226 milyon 998 bin dolardan 1 milyar 689 milyon 892 bin dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde 744 milyon 99 bin dolarlık mal satılan İspanya'ya ihracat da yüzde 26,5 artarak 940 milyon 921 bin dolar oldu. İspanya bu rakamla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya yüzde 5'lik artış ve 919 milyon 579 bin dolarla dördüncü, Romanya da yüzde 21'lik yükseliş ve 710 milyon 118 bin dolarla Bursa'dan en fazla ihracat yapılan beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

- Otomotiv sektörünün katkısı 6,5 milyar doları aştı

Bursa'nın dış satımının yaklaşık yarısında otomotivin imzası var.

Kentin otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,3 artışla 5 milyar 265 milyon 458 bin dolardan 6 milyar 543 milyon 282 bin dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün temsilcileri ise 9 aylık süreçte 1 milyar 32 milyon 482 bin dolarlık dış satıma imza attı.