        Bursa Haberleri

        Bursa'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da "silahla yağma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:49
        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "silahla yağma" suçundan 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

        İkamete baskın yapan polis, H.V'yi gözaltına aldı.

        H.V. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

