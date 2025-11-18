Bursa'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yapılan incelemelerde, firari hükümlünün Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "silahla yağma" suçundan 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.V'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

