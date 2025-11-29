Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 12 Aralık'ta başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ile Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından "kırılma zamanı" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenecek Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest), 12 Aralık-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği festivalin küratörlüğünü Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan, üstlendi.

Sergilerin yanı sıra paneller ve atölyelerin düzenleneceği festivalde, gençler, engelli bireyler ve çocuk fotoğrafçıların üretimleri, verilen eğitimler ve atölye programlarıyla desteklenerek profesyonel bir platformda sergilenecek.

İklim krizi, göç, savaş, kimlik ve bellek konularına odaklanan projeleriyle Forough Alael, Abir Abdullah, Berge Arabian, Laura Chen, Issa Touma gibi isimler konuk olacak.

Bülent Kılıç, Emin Altan, Rana Öztürk, Yiğit Günel, Ayla Güvenç, Ali Saltan, Kemal Aslan, Burcu Ertunç, Nur Türk, Cenk Erdoğan, Rıza Erdeğirmenci gibi fotoğrafçılar da dijital üretim süreçleri, toplumsal bellek, kamusal alan, kişisel hikayeler ve güncel sosyal meseleleri odağa alan çalışmalarıyla festivalde yer alacak.