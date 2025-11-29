Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Abi'den dünden beri haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma ile arama-kurtarma ekipleri, Abi'nin bulunması için çalışma başlattı.
