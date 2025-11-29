Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Abi'den dünden beri haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen jandarma ile arama-kurtarma ekipleri, Abi'nin bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 12 Aralık'ta başlayacak
        Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 12 Aralık'ta başlayacak
        Patlayan pelet soba kafede yangın çıkardı
        Patlayan pelet soba kafede yangın çıkardı
        Osmangazi Belediyesi'nin dans kurslarına yoğun ilgi
        Osmangazi Belediyesi'nin dans kurslarına yoğun ilgi
        Osmangazi'de park içi yollar yenilendi
        Osmangazi'de park içi yollar yenilendi
        Ters şeritte dehşet anları
        Ters şeritte dehşet anları
        Gürsu'ya dev bir millet bahçesi geliyor
        Gürsu'ya dev bir millet bahçesi geliyor