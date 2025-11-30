Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

        Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti.

        Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı.

        Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Uludağ'da facia: Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti
        Uludağ'da facia: Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti
        Bursa'da 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüy...
        Bursa'da 3 gündür kayıp olan alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüy...
        Alzaymır hastası Mustafa Abi'den üçüncü günde de iz yok: Arama çemberi 10 k...
        Alzaymır hastası Mustafa Abi'den üçüncü günde de iz yok: Arama çemberi 10 k...
        Bursa'da pazar alanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da pazar alanında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bursaspor - Fethiyespor: 3-0
        Bursaspor - Fethiyespor: 3-0
        TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Fethiyespor: 0
        TFF 2. Lig: Bursaspor: 3 - Fethiyespor: 0