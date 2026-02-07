Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaya, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwards)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Aslı Tecimer, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla)

        Setler: 28-26, 25-16, 27-25

        Süre: 92 dakika (31, 23, 38)




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        Domenico Tedesco HT Spor'a konuşuyor!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Çukura düşüp, devrilen motosikletteki baba ve oğul yaralandı
        Çukura düşüp, devrilen motosikletteki baba ve oğul yaralandı
        Bursa'da gökkuşağı hayran bıraktı
        Bursa'da gökkuşağı hayran bıraktı
        Bursa'da motosiklet çukura düşerek devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa'da motosiklet çukura düşerek devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
        Bursa'da görsel şölen; gökkuşağı kenti 'kar küresine' çevirdi
        Bursa'da görsel şölen; gökkuşağı kenti 'kar küresine' çevirdi
        Bursa'da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı
        Bursa'da servis minibüsünden inen sürücüye araç çarptı
        Bursa'da evde korkutan yangın
        Bursa'da evde korkutan yangın