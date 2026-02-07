Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaya, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Edwards)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Aslı Tecimer, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Bongaerts, Sylla)
Setler: 28-26, 25-16, 27-25
Süre: 92 dakika (31, 23, 38)
BURSA
