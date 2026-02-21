Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma açıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:35 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

        İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.

        İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.

        Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Bölgede olası yeni toprak kayması riskine karşı ekiplerin kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Osmangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini ilçenin dört yanına taşıyo...
        Osmangazi Belediyesi, Ramazan'ın manevi iklimini ilçenin dört yanına taşıyo...
        Bursa'da heyelan bölgesi temizlendi...Kayan bölge dron ile görüntülendi Mud...
        Bursa'da heyelan bölgesi temizlendi...Kayan bölge dron ile görüntülendi Mud...
        Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu
        Bursa'da gönüller Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu
        Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı
        Öğrenciler Ertan Ayçetin bisikletevi'nde Mysia yolları'nı tanıdı
        Bursa'da yankesicinin el çabukluğu izleyenleri şoke etti Polisin 38 saat ka...
        Bursa'da yankesicinin el çabukluğu izleyenleri şoke etti Polisin 38 saat ka...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı