GÜNCELLEME - Bursa'da toprak kaymasının olduğu Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma açıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı. Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede olası yeni toprak kayması riskine karşı ekiplerin kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.