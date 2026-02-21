Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:43 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:43
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

        İkamette yapılan aramada 3 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

