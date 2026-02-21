Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. İkamette yapılan aramada 3 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.