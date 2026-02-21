Bursa'da alışveriş yapan kişinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, 38 saatlik güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Benzer suçlardan kaydı bulunan G.K. polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde çalınan cep telefonu ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.