Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları 5 hastaya umut oldu

        Bursa'da, beyin ölümü gerçekleşen aile hekimi Abdülkadir Hüroğlu'nun bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları 5 hastaya umut oldu

        Bursa'da, beyin ölümü gerçekleşen aile hekimi Abdülkadir Hüroğlu'nun bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilecek.


        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre​​​​​​​, Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Hüroğlu, beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen Hüroğlu'nun ailesine organ nakli yetkililerince organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Ailenin bağışa onay vermesiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

        Mesleki hayatı boyunca hastalarına şifa dağıtan Hüroğlu'nun böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, 5 hastaya nakledilmek üzere hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mudanya'da polis ekipleri göz açtırmıyor
        Mudanya'da polis ekipleri göz açtırmıyor
        Piremir'de yol yarılandı
        Piremir'de yol yarılandı
        Yıldırım'da şefkat iftarı
        Yıldırım'da şefkat iftarı
        Bursa'nın dayanışma mutfağı büyüyor
        Bursa'nın dayanışma mutfağı büyüyor
        Gemlik Belediyesi'nden çarşı meydanında düzenleme çalışması
        Gemlik Belediyesi'nden çarşı meydanında düzenleme çalışması
        Nilüfer'de Kars kültürüyle Ramazan buluşması
        Nilüfer'de Kars kültürüyle Ramazan buluşması