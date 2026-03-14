        Bursa'da 7 yıldır kayıp olan 8 yaşındaki çocuk bulundu

        Bursa'da ailesinin 2019 yılında kayıp ihbarında bulunduğu çocuk, kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla 7 yıl sonra bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında bir yaşındaki oğlu ile birlikte, çocuğunun babası Umut K.’nin (33) Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi H.S.’ye (60) ait eve gitti.

        Bir süre sonra erkek arkadaşının Almanya'ya dönmesi için ısrar ettiği R.S, bunu kabul etmedi.

        Daha sonra anne R.S, oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulundu.

        Uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu.

        Ekip, durumundan şüphelendiği babaanne H.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

        Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda 300 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren ekipler, çocuğun bulunduğu adresi tespit etti.

        Polisin düzenlediği operasyonla 8 yaşındaki N.S, yakını R.M'ye ait evde bulundu.

        Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, atık malzemelerin bulunduğu evin hijyen koşullarının uygun olmadığı görüldü.

        Olayla ilgili gözaltına alınan babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        N.S. ise devlet korumasına alındı.

        Bu arada çocuğun babası Umut K'nin ise 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

