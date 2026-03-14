Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Umurbey ile Muratoba mahalleleri arasındaki Yağpınarı mevkisinde, Mustafa Çoklu (65) yönetimindeki 16 JH 957 plakalı traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çoklu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

