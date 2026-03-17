        Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:41 Güncelleme:
        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, "yatırım dolandırıcılığı" yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

        Gerekli izinlerin ardından şüphelilere ait ofis ve ikametlere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Banka hesapları, 2 araç ve bir sürat teknesine el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

