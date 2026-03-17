Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Bursa'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemelerde, "yatırım dolandırıcılığı" yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.



Gerekli izinlerin ardından şüphelilere ait ofis ve ikametlere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Banka hesapları, 2 araç ve bir sürat teknesine el konuldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

