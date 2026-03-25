Bursa'da firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 25.03.2026 - 09:10 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin çalışması sonucu "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N. (35), yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
