Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 sürücü yaralandı.



Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 34 AFB 904 plakalı otomobil, önce refüje, ardından elektrik direğine çarptı.



Kazayı gören 16 JT 615 plakalı aracın sürücüsü yardım etmek için durduğu sırada 16 BTP 898 plakalı kamyonet araçlara çarptı.



Kazada kamyonet ile otomobil sürücüleri yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

