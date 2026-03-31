Bursa'da 16 suçtan hüküm giydiği için aranan kişi çatıda yakalandı

Bursa'da, 16 farklı dosyadan 7,5 yıl hüküm giyen firari hükümlü saklandığı evin çatı arasında yakalandı.



Kentte polis ekipleri, "bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "sahte çek", "gerçeğe aykırı beyanda bulunma" gibi 16 farklı dosyadan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 milyon 225 bin 68 lira adli para cezası bulunan İ.Y'nin yakalanması için çalışma yürüttü.



Teknik ve fiziki takibin ardından İ.Y'nin evine operasyon düzenlendi.



İ.Y, saklandığı çatı arasında ekiplerce gözaltına alındı.



Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

