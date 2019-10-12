Engellilerden duygulandıran klip

Bursa'nın İnegöl İlçesinde TSK ve şehitler için engelliler tarafından yapılan klip büyük beğeni toplandı.

İnegöl'de Fatih Yıldırım tarafından çekilen klip büyük beğeni toplandı. Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Müftülüğünde destek verdiği klipte engelli çocuklar yer aldı. Mehmetçiklerimize destek ve moral için yapılan klipte duygu dolu anlar yaşandı. Klibin sonunda işaret diliyle “Yürümesek de, Yanınıza gelip de yardımınıza koşamasak da, halinizi görmesek de, durumunuzu bilmesek de sesiniz duymasak da size ses olmasak da bile dileriz dualarımız size ulaşsın ve sizi görünmeyen bilinmeyen duyulmayan tüm kötülüklerden korusun sizi çok seviyoruz ve Allah emanet ediyoruz” cümleleri yer aldı.

BURSA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.