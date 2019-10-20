Periler evinde mutlu

Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 4. haftasında Mardin Büyükşehir Başakspor takımını 7158 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 4. hafta mücadelesinde Mardin Büyükşehir Başakspor’u konuk etti. Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk ekip Mardin Büyükşehir Başakspor oldu. Bursa ekibi maçın hemen başında Gizem Uca’nın elinden bulduğu üç sayı ile öne geçse de konuk ekip üst üste bulduğu sayılarla maçta 1714 üstünlük kurdu. Pota altında Jatarie White ve dışarıdan Gülcan Aydoğmuş ile üstünlük sağlayan yeşilbeyazlılar ilk çeyreği 2822 önde geçti.

İkinci çeyrekte oyun disiplininden kopmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı 4124 ile farkı 17 sayıya çıkardı. Kalan dakikalarda rakibin bulduğu 9 sayıya karşılık 3 sayı üreten yeşilbeyazlılara soyunma odasına 4433 önde girdi. Maçın üçüncü periyodunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü hücumları sonlandırmakta zorlandı. Mardin temsilcisinin bulduğu 19 sayıya karşı 15 sayı üreten yeşilbeyazlılar bu periyodu 5952 önde geçti. Maçın son periyodunda savunmada etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, rakibine öne geçme şansı tanımadı ve maçtan 7158 galibiyetle ayrıldı.

Oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, TKBL 5.haftasında Nesibe Aydın takımına konuk olacak. 25 Ekim Cuma günü Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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