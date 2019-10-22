Gürsu'da su kesintisi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yenidoğan Mahallesi 4. Altın Sokak ve civarında 24.10.2019 10.11.2019 tarihleri arasında 08:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
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22 Ekim 2019 Salı
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