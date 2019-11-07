En çok kitap okuyan 4 kişi bu odaya girebiliyor Kitap kurdu odasına girmek için öğrenciler yarışıyor

En çok okuyan ve okuduğunu arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler özel olarak hazırlanan kitap kurdu odasında kitap okuma şansını yakalıyor. Kitap kurdu odasında kitap okuma şansını yakalamak isteyen öğrenciler arasında kitap okuma ve paylaşma durumu en üst seviyelere çıkmış durumda.

Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kurulan kitap kurdu odası projesi kapmasında kitap okumak için öğrenciler birbirleriyle yarışıyor. Kitap kurdu odası projesi kapsamında okul dışındaki birçok kurum ve okullarda buraya gelecek.

Edebiyat öğretmeni Ayşen Doğruer, “Bursa Yenişehir Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen yıldan itibaren bir kitap kurdu ağırlama projesi geliştirdik. Öncelikle kütüphanemizi kurduk. Kütüphanemizde herkes okuma saatindeyken, en çok okuyan ve okuduğunu arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimizi de kitap kurdu ağırlama odasında misafir etmek istedik. Burada klasik müzik eşliğinde öğrencilerimiz çay ve bisküvi ikramıyla oldukça keyifli anlar geçiriyorlar. Onları karşılayan güzel bir mesajımız var, doğal limon kokusuyla onları daha iyi hissettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Doğruer, “Öğrencilerimiz aynı zamanda istedikleri resimleri de buraya getirebiliyorlar. Biz burada kendi okulumuz dışında ilçemizdeki tüm okulları ağırlamayı planlıyoruz. Şuan projemiz onaylandı, önümüzdeki haftadan itibaren ilçemizdeki tüm okullar hatta huzur evleri ve çeşitli kurumlar, anaokulları burada bizim misafirimiz olacaklar. Kitap kurtlarını burada keyifle ağırlayacağız” dedi.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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