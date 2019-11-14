Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

BURSA´nın Yıldırım ilçesinde Necmi Pınar (52), ormanlık alanda ağaca asılı olarak ölü bulundu.
Merkez Yıldırım ilçesi 75´nci yıl Mahallesi Ay Sokak´taki ormanlık alanda öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan Kadir Bakşi, ağaçta asılı erkeği görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Necmi Pınar´ın öldüğünü belirledi. Necmi Pınar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA
14 Kasım 2019 Perşembe
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