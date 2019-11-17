Matlı: "Kasım ayında baharı yaşıyoruz"

Dünyadaki ısı dengesinin değişkenlik göstererek Türkiye’ye doğru ilerlediğini açıklayan bilim insanlarının yaptığı uyarıların dikkate alınması gerektiğini hatırlatan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tarım alanlarının geleceğin teminatı olduğunu bir kez daha anlattı.

İklim değişikliğiyle artık kış aylarının ılık geçtiğini yaz aylarında ise şiddetli yağışların görüldüğünün altını çizen Matlı, “Yıllara göre hesaplanan iklim raporları, son 150 yıl içerisinde dünyanın sıcaklık derecesinin her geçen gün daha fazla arttığını gösteriyor. Uzmanlar önlem alınmadığı takdirde 1,5 derecelik artışın, kuraklığı da beraberinde getireceğini öngörüyor” dedi.

İklimde yaşanan bu olağan dışı durumlardan tarım alanlarının da çok ciddi şekilde etkileneceğini ifade eden Matlı, “Kasım ayında adeta baharı yaşıyoruz. Yaşanan bu iklimsel değişiklikler aslında çiftçimizin üretim yapabilmek için tohum ekememesi anlamına geliyor. Bu durumunun sonucunu, önümüzdeki yıl tarımsal ürünlerde düşük verim ve yüksek gıda fiyatları olarak görebiliriz. Bundan dolayı; tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermesi gerekir” diye konuştu.

Türkiye’de yenilenebilir enerji teknolojilerine uygulanan vergisel teşviklerin; damga vergisi kurumlar vergisi, gümrük vergisi muafiyeti ile gelir vergisi stopaj desteği ve KDV istisnasını içerdiğini belirten Matlı, “Uygulanan sabit fiyat garantisi yenilenebilir enerji teknolojilerinden elektrik enerjisi üretimini artırmak için uygulanan en önemli teşvik mekanizmalarından biridir. Sabit fiyatlı alım garantisinin yanı sıra, yerli üretilen ekipmanlar için de ilave alım fiyatı ödenmektedir. Yerli üretimin desteklenmesi aynı zamanda istihdama da katkı sağlamaktadır. Kırsal kalkınma destekleri arasında yenilenebilir enerji ile ilgili olarak bulunan; sera yapımı, jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı konusunda sunulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma ve IPARD Destekleri ile 2020 yılının sonuna kadar faaliyete başlayacak yenilenebilir enerji üretim tesisleri yatırımları için kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinin yalnızca yüzde 15’ini ödeme imkanı gibi devletimizin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanarak, küresel ısınmadan kaynaklı risklerimizi minimize ederken, cari açığa ve istihdama da ciddi manada katkı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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