Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BursaAnkara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Alınan bilgilere göre kaza, BursaAnkara karayolu Mezit6 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BURSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.