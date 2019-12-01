Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

BursaAnkara karayolunda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve arkadaşı, kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Alınan bilgilere göre kaza, BursaAnkara karayolu Mezit6 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den İnegöl'e seyir eden H.Ö. yönetimindeki 26 ABH 158 plakalı otomobil, virajlı yolda yağış nedeniyle kontrolden çıkarak taklalar atıp yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan N.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
BURSA
01 Aralık 2019 Pazar
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