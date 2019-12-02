Yüzlerce insan yağmur sırasında terminale sığındı Bazı yolcuların yere serdikleri battaniyelerin üzerinde uyuduğu görüldü

Bursa’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İnsanlar ıslanmamak için terminale sığınırken, bazı yolcuların yere serdikleri battaniyelerin üzerinde uyuduğu görüldü.
Bursa’da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış sırasında yüzlerce kişi Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminaline sığındı. Bazı vatandaşların bankların üzerine kıvrıldığı, bazılarının ise yere serdikleri battaniyelerin üzerinde ailece uyuduğu görüldü. Yerde uyuyanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
BURSA
02 Aralık 2019 Pazartesi
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