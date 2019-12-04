Bursa-Ankara karayolu kara teslim

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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BursaAnkara karayolunda kar yağışı başladı.

Her yıl yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman kapanan ve trafik kazalarının meydana geldiği BursaAnkara karayolu Mezitler mevkiinde sabaha karşı kar yağışı başladı. Kısa sürede yolun çevresi beyaza bürünürken, yol güzergahını kontrol eden bölge trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri uyarıyor. Bölgede hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışı devam ediyor.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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