SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı

Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) engellilerin meselelerine dikkat çekmek için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı toplantıyla başladı. SKB’ye üye belediyeler ile 38 farklı kurumdan 80 temsilcinin katıldığı çalıştay, 2 gün sürecek.

Kervansaray Termal Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda Doç.Dr. Asım Mustafa Ayten, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Belir ve Doç.Dr. Gül Sayan Atanur, ‘Sağlıklı Kentlerde Erişilebilirlik ve Örnekleri’, ‘Mimari Erişilebilirlik’ ve ‘Çocuk Oyun Alanlarında Erişilebilirlik ve Katılım Odaklı Tecrübeler’ konulu sunumlar yapacak. Bursa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir gibi büyükşehir belediyelerinin engellilere yönelik gerçekleştirdiği kentsel tasarım projeleri anlatılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 3 Aralık Engelliler Günü’nün 1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun aldığı karar ile ilan edildiğini söyledi. Toplumun her alanında engelli fertlerin hak ve refahını teşvik etmeyi, engellilerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, “Sağlıklı Kentler Birliği olarak engellilerle ilgili çalışmalara katkı koymak için bu çalıştayı planladık. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 7 milyardan fazla olan dünya nüfusunun 1 milyardan fazlasında çeşitli engellilik durumu bulunuyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen bu rakam, her geçen yıl artmaktadır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini de engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır.Hepimiz biliyoruz ki engelliler sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde zorluklar yaşamaktadır” dedi.

“Yeter ki engeller kalbimizde olmasın”

Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘kimseyi geride bırakmama’ gibi çok anlamlı bir sloganı olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bu slogan,aslında yapmamız gereken her şeyi anlatıyor” diye konuştu. Engellileri güçlendirmenin, adaleti sağlamanın mahalli idarelerin öncelikli vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Bunun yolu da empati kurmaktan geçer. Önümüze çıkabilecek en büyük engel, empati kuramamaktır. Yeter ki engeller kalbimizde olmasın. Engeller ortadan kalktığı zaman nasıl büyük başarılar, kazançlar elde ettiğimizi yakın zamanda Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı sayesinde öğrendik ve daha fazla inandık. Herkesin engelli adayı olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

