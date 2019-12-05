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Uludağ'da geceyi arazide geçirmek zorunda kalan AKUT üyeleri yaşanılanları anlattı Kanyon ve ...

İHA

Uludağ'da 2 amatör dağcının bulunmasına yönelik günlerdir yapılan çalışmalarda, geceyi arazide geçiren arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. Herhangi bir mahsur kalma ve kaybolmanın söz konusu olmadığını söyleyen ekipler, arazinin çok zor olması nedeniyle yavaş hareket ettiklerini ve bu nedenle havanın kararmasının ardından güvenli bir şekilde arazide konaklama kararı aldıklarını söyledi.

Uludağ'da 2 amatör dağcının bulunmasına yönelik günlerdir yapılan çalışmalarda, geceyi arazide geçiren arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. Herhangi bir mahsur kalma ve kaybolmanın söz konusu olmadığını söyleyen ekipler, arazinin çok zor olması nedeniyle yavaş hareket ettiklerini ve bu nedenle havanın kararmasının ardından güvenli bir şekilde arazide konaklama kararı aldıklarını söyledi.

Uludağ'da Pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kayıp 2 dağcıyı bulma çalışması devam ederken, zorlu arazi şartlarında kanyon ve şelalelerde halatlar kurarak arama çalışması yapan AKUT ekipleri, bir şelaleden geçtikleri sırada suya girerek ıslandı. Hava sıcaklığının eksi 15 derece ve arazinin çok engebeli olması nedeniyle geri dönüşte zorluk yaşayacağını düşünen 4 arama ekibi, geceyi arazide geçirmek için karar aldı. Gerekli ekipmanlarla çadır kurarak bu bölgede konaklayan ekipler, havanın aydınlanması ve diğer arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle birlikte iniş yaparak güvenli bölgeye ulaştı. Herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyen AKUT ekibi, zorlu hava şartları nedeniyle arama faaliyetlerine bir gün ara verdiklerini söyleyerek, havanın aydınlanmasıyla birlikte tekrar arama çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

"Hızlı bir karar aldık ve uygulamaya başladık"
Arama çalışmaları sırasında şelaleden geçerken ıslandığını ve geceyi çadır kurarak arazide geçirme kararı aldıklarını söyleyen AKUT üyesi Adem Gür, “Dün bize verilen bir görev vardı, belirli bir rotayı biz arıyorduk. Bizde ekip arkadaşlarımızla birlikte o rotaya yöneldik. Bu rota derin vadili, yüksek şelaleleri olan bir bölgeydi. Sürekli teknik malzeme kullanarak yol alıyorduk. Havanın kararmasının ardında planlı bir şekilde konaklamamız gerekiyordu. Bizde bu kararı hızlı bir şekilde alarak uygulamaya başladık.” ifadesinde bulundu. Kanyon ve şelalelerden geçerken ıslandıklarını ve zor şartlar geçirdiklerini söyleyen Gür, “Arama yaparken kanyon ve şelalelerden geçerken haliyle ıslanıyoruz. Ama biz buna hazırlıklıydık, çünkü biz bu operasyona giderken zaten ıslanacağımızı, ne tür zorluklarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk." dedi.

Arazi şartlarının ne kadar zor olduğundan bahseden Gür, “3040 metrelik şelaleleri teknik malzeme kullanarak geçiyorduk, dolayısıyla çok zor bir rotaydı. Dolayısıyla buda bizim hızımızı düşürdü. Saatin geç olmasından dolayı da arazide konaklama kararı aldık. Geceyi orada geçirdikten sonra ve diğer arkadaşlarımızında gelmesiyle inişe devam ettik.” diye konuştu

"Gece orada kalıp güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için uğraştık"
AKUT Başkanı Recep Şalcı, “Pazartesi günü başlayan operasyona bugün itibariyle ara verdik, yarın operasyonumuz devam edecek. Pazartesi günü kar yağışının az olması nedeniyle operasyon değişiklik gösterdi. Dün ekibimiz bir sıkıntı yaşadı, geldikleri bölgede sis ve kar yağışının risk oluşturmasından dolayı, gece orada kalıp güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için uğraştık. Tabi bu dağcılığı bilmeyen amatör kısımlarca yanlış anlaşıldı. Bu olay arama kurtarma faaliyetlerinde olabilecek bir şeydir, insanlar için risk alan, hayatını onlar için tehlikeye atan insanlar için, böyle risklerle karşı karşıya kalması muhtemeldir. Önemli olan bu risklerle başa çıkabilmek ve sağlıklı bir şekilde hayat kurtarabilmektir. Ekibimizde bu profesyonellikle çalışmasını sürdürdü. Yoğun hava şartları altında mahsur kalındı ama hemen müdahale edildi. Bu müdahale sırasında destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Zor olmayan bir operasyonla arkadaşlarımıza destek olarak bölgeden çıktık"
AKUT Dağ Operasyonları Sorumlusu Burak Galip Akkurt, “Bugün 4 kişilik bir ekimiz için çalıştık. Uludağ’ın kuzey yamaçlarında, Bursa’ya bakan yamaçlarında bir sırt sistemini takip ediyorlardı, burada bir arama gerçekleştiriyorduk. Ancak aramanın 12’inci saatinde hava şartları nedeniyle, ekibimiz geceyi orada geçirme kararı aldı. Yanlarında uyku tulumu, çadır ve acil durum battaniyesi vardı. Bunlarla geceyi geçirdiler, yanlarında yeterli yiyecek ve içecekleri vardı. Koordinatları da bizde olduğu için, zor olmayan bir operasyonla arkadaşlarımıza destek olarak birlikte bölgeden çıktık.” dedi. Akkurt, “Bu planlı bir bivaklamaydı, dağcılıkta bunu böyle isimlendiriyoruz. Yani bu çadır kurmak ve normal dağcılıkla ilgili değil, acil durumda ekibi ayakta tutabilecek kadar malzeme taşırız. Arkadaşlarda kendilerini sıkıntılı bir konuma sokmamak için böyle bir planlama yaptı ve geceyi orada geçirdi." ifadesinde bulundu.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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