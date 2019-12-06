Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı toprağa verildi

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19821989 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Başkanı olan Ekrem Barışık, ikindi namazını müteakip Hamitler Aile Mezarlığına defnedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ilk başkalnığını 19821989 yılları arasında yapan Ekrem Barışık, tedavi gördüğü hestanede vefat etti. 87 yaşında hayat gözlerini yuman Barışık'ı son yolculiğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Dikkaldırım Mihraplı Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker ve Recep Altepe, eski Bursa Milletvekili Turan Tayan, ailesi ve sevenleri katıldı.

Barışık, Hamitler Aile Mezarlığına defnedildi.

BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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