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Yeni Mahalle semt sahası hizmete girdi

İHA

İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt bölgesinde Yeni Mahallede 10 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği semt sahası ve koruluk alan törenle açıldı.

Yeni Mahalle semt sahası hizmete girdi

İnegöl Belediyesi’nin Alanyurt bölgesinde Yeni Mahallede 10 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği semt sahası ve koruluk alan törenle açıldı.
Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Yeni Mahallede 10 bin 750 metrekarelik alan üzerinde projelendirilen bölgenin yeni yaşam alanı olacak semt sahası ile koruluk alanı tamamladı. Hizmete giren projenin açılışı, düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. Semt sahası açılışında ilk konuşmayı mahalle sakinleri adına Yeni Mahalle Muhtarı Balabey Gürler gerçekleştirdi. Muhtar Gürler, “Belediyemizin merkez ve kırsal alanlarda düzenlemiş olduğu bu güzel alanları ben takdirle alkışlayarak karşılıyorum. Bu hizmetleri korumak ve kollamak da mahalle sakinlerimize düşmektedir. Çalışmalarından dolayı belediyemize teşekkür ediyorum. Bu yapılan hizmetlerin şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediye Başkanı Alper Taban ise burada güzel bir eseri bölgeye kazandırdıklarını ifade ederek, “Güzel bir rezerv alanımız vardı. Arkadaşlarımız da bu rezerv alan üzerinde güzel bir projelendirme yaptılar. Ortaya böyle güzel bir eser çıktı. Göreve başlarken de ifade etmiştik, beyanlarımızın içerisinde yer vermiştik olabildiğince mahallelerimizde uygun yerler buldukça bu tür donatı alanlarını çoğaltmak istiyoruz demiştik. Neden? Ailelerimiz en yakın bölgede bu ihtiyaçlarını karşılayabilsinler, özellikle ikamet ettikleri evlerinin bölgesinde bu ihtiyaçlarını giderebilsinler istedik. Alanyurt’un farklı noktalarında, şehrimizin diğer bölgelerinde olabildiğince üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Yapılan her eserin mahallelerimize çok yakıştığına da değinen Taban, şöyle devam etti:
“İnşallah vatandaşlarımız da buraları koruyacaklar. Başlangıcından bitişine gerçekten çok büyük bir emek veriliyor. Gördüğünüz gibi burada otopark alanı da düşünüldüğü, ağaçlar ilave edildi, oturma bankları, parklar, fitness alanları gibi bölümler yer aldı. Buradaki bölümlerden biri olan koruluk alan da bildiğiniz gibi göreve geldiğinizde lütfen çiçek gönderilmesin, arzu eden fidan bağışında bulunabilir demiştik. Sağ olsun fidan bağışında bulunan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Onların bizler için göndermiş olduğu fidanların dikimi de burada gerçekleşmiş oluyor. Toplamda 120 adet bağış şeklinde gelen fidan dikimi yapılıyor. Bunun haricinde de 174 adet yetişkin ağaç dikimi gerçekleşti. Toplam burada 294 adet ağaç hayat bulmuş olacak.”
1 milyon 500 bin liraya mâl oldu
“Burası 10 bin 745 metrekarelik bir alan. Bu alan üzerinde içerisinde de bulunduğumuz gibi futbol ve basketbol türü kullanılabilecek bir alanımız var, kum havuzumu var, oturma ve yürüyüş alanlarımız var, koruluk alanımız, yeşil alanlarımız var, farklı farklı ağaç türlerine burada yer verildi. Spor alanlarında renkli zemin çalışmaları yapıldı. Oturma alanlarında da pergole uygulanarak dinlenme alanları oluşturuldu. Bu çalışma yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’lik bir projedir. Mahalle halkımıza bundan sonrası için başta muhtarımız ve çevre sakinlerimiz olmak üzere hediye ediyoruz burayı. İnşallah güzel anıları olsun burada. Yeni hizmetlerde buluşmak üzere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:34
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