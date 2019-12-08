Soğutma tesisi kurulursa körfezdeki canlılık zarar görebilir

Gemlik Körfezi’nde kurulması planlanan soğutma tesisinin denize vereceği olası zararlar masaya yatırıldı.

Gemlik Belediyesi’ni ziyaret eden Hidrobiyolog Levent Arbüz, Gemlik Körfezi’nde kurulacak bir soğutma tesisisin, denize vereceği klor nedeniyle canlı çeşitliliğinde geri dönülmez azalmalara sebep olacağını söyleyerek körfezin renginin bile değişebileceğini söyledi. Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek, uzun yıllardır Gemlik Körfezi başta olmak üzere denizlerde araştırmalar gerçekleştirmiş Hidrobiyolog Levent Arbüz ile Gemlik Belediyesi’ni ziyaret etti. Gemlik’te kurulması planlanan ancak Belediye Meclisi’ne takılan soğutma tesisi hakkında konuşulan ziyarette, böyle bir tesisin varlığı ve körfeze olan etkileri incelendi.



Denizin rengi bile değişebilir

Ziyarette konuşan Hidrobilyolog Arbüz, şimdiye dek 19 farklı soğutma tesisini incelediklerini belirterek, özellikle halk nezdinde bilinçlendirme yapmanın önemli olduğunu vurguladı. Arbüz konuşmasına şöyle devam etti; “Tesisin sebep olacağı deniz suyundaki 12 derecelik sıcaklık artışı o kadar önemli değil. Gemlik Körfezi’nin bir özelliği var. Belirli bölgelerde tekneyi denize bıraktığınızda sakal yapar. Altında yosun birikir. Bunun her bölgede yoğunluğu farklıdır. Gemlik Körfezi’nde ise bu yoğunluk fazladır. Tesisin denizden su alacağı borularda bu olayın gerçekleşmemesi için bölgeye klor ya da klor dioksit verilecek. Verilen kimyasallar bazı canlı türlerini yok ederken dayanıklı olan canlı türlerinin de muazzam derecede artmasına neden olacak. ÇED raporunda bunları göremedik. Bir diğer çekincemiz tesiste formaldehit kullanılması. Bunlar canlı çeşitliliğine doğrudan etki edecektir. Denizin rengi bile değişecektir”



Sanayi kuruluşlarının yoğunluğu nedeniyle çevre kirliliğine bağlı hastalıkların oldukça yüksek görüldüğü Kocaeli Dilovası örneğini veren Arbüz, “Dilovası’ndan gelen peyniri yiyor musunuz? Gemlik’ten gelen zeytin de tüketilmeyecek hale gelecektir” dedi.



“ Körfezin zarar görmesine seyirci kalamayız”

Daha önceki meclis görüşmesinde deniz suyu sıcaklığı başta olmak üzere kurulması planlanan tesisin çevreye etkilerini ayrıntılı olarak incelediklerini belirten Başkan Sertaslan ise bu olayı Gemlik Körfezi’ne karşı ciddi bir tehdit olarak algıladıklarını belirterek “Kurum görüşlerine önem veriyoruz. Bu konuya karşı Gemliklileri aydınlatmak, bilgilendirmek istiyoruz. Küresel ısınmanın etkilerini hissettiğimiz, mevsimlerin birbirine karıştığı bu günlerde körfezimize ve Gemlik’imize zarar verecek girişimlere karşı dikkatli adımlar atacağız” şeklinde konuştu.



Tesis Gemlik Belediye Meclisi’ne takılmıştı

Marmara Kimya Sanayii’nin Gemlik Körfezi’nde kurmak istediği soğutma tesisi, belediye meclisinde olumsuz karşılanmıştı. Tesis, denizden soğuk su çekecek, soğutma işleminden sonra ısınmış olan suyu körfeze bırakacaktı. Bu işlem sırasında denizden çekilen su herhangi bir kimyasal ile karışmamasına rağmen, bölgede canlı çeşitliliğini azaltarak tesise girmelerini önlemek için klor başta olmak üzere kimyasal madde kullanılabileceği ortaya çıkmıştı.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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