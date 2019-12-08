Karacabey Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Özer Özden (x), Aydın Karsavuran (x), Mert Türk (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xx) Hasan Güleryüz (x), Oğuz (x), Sergen (x), İlyas (x), Muhammet (x), Abuzer (x), Said (x) (Dk.63 Ömer), Gökhan (x) (Dk.89 Ahmet), Onur (xx), Rasimcan (x)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Alper (x) Mahmuthan (x), Berat (xx), Ahmet (xx), Selman (x), Ömer (x) (Dk.46 Atakan), Metin (xx), Ferhat(xx), Ahmet Kutluer (x) (Dk.85 Emre), Salih (x) (Dk.46 Onuray), Fahrettin (x)

SARI KARTLAR: Gökhan, İlyas (Karacabey Belediyespor) Alper, Salih (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Aldığı beraberlik sonrasında Karacabey Belediyespor 32 puanla liderliğini sürdürdü.

3'üncü dakikada İlyas'ın ortasına Oğuz'un müsait pozisyonda kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Said ortaladı, Oğuz'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Abuzer'in ceza sahası dışından vuruşunda top auta gitti.

39'uncu dakikada Gökhan´ın vuruşunda top auta çıktı.

67'nci dakikada Atakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Selman'ın vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

69'uncu dakikada Gökhan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abuzer'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca Karacabey Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.



BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.