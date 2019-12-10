Gemlik Belediyesi’nden metruk bina temizliği

Gemlik ilçesindeki çeşitli mahallelerdeki metruk binalar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çevresindekiler için tehlike oluşturan ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı binalarda yıkımlar devam ediyor. Son olarak Umurbey ve Orhaniye mahallelerinde üç metruk bina daha ekipler tarafından yıkıldı. Umurbey’de kullanılmayan iki, Orhaniye Mahallesi’nde bir metruk binanın yıkımına Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile zabıta ekipleri katıldı. Yıkımlar Umurbey Hacı Nuri Selçuk Caddesi 32 numara, 3. Cumhuriyet Caddesi 15 numara, Celal Bayar Caddesi 21 numara ile Orhaniye Mahallesi Topçular Caddesi 13 numaralarda gerçekleşti.

Yıkımlarla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, çevre düzenlemelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek “İlçemizin bazı bölgelerinde yaptığımız metruk bina yıkımları ile binaların oluşturdukları tehlikeyi bertaraf ediyoruz. Bazı binalar eski olması nedeniyle yıkıma gerek duyulurken bazılarında ise olumsuz durumlar meydana geldiğine ilişkin şikayetler geliyor. İlçemizi her bakımdan güvenli ve daha olumlu bir görüntüye kavuşturmak için çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

BURSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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