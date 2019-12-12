Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu ile görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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