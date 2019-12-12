Doktoru ile konuşarak ameliyat oldu

Bursa’da kalbine giden damarlarda tıkanıklık saptanan 79 yaşındaki Şahmeni Baydar, bölgesel anestezi yöntemiyle, uyutulmadan doktorlarla sohbet ederek açık kalp ameliyatı oldu. Yeniden eski sağlığına kavuştuğunu belirten Şahmeni Baydar, "Hiç acı duymadım. Doktorlarla sohbet ederek ameliyat oldum" dedi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Ekibi 'uyanık Bypass’ yöntemini kullanarak başarılı bir ameliyata imza attı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 79 yaşındaki Şahmeni Baydar, göğsündeki ağrı ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan koroner angiografi sonrasında koroner arter hastalığı saptanan ve kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi konseyinde koroner bypass kararı verilen hastada ileri KOAH sebebiyle genel aneztezi uygulaması uygun görülmedi. Bu nedenle hasta uyutulmadan bölgesel anestezi tekniği ile ameliyat olmasına karar verildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ülkü Yıldız, "Genel anestezinin istenmeyen etkilerini ve olası akciğer sorunlarını en aza indirmek amacıyla, torakal epidural ve femoral regional aneztezi altında operasyonu gerçekleştirdik. Hastamızı uyutmadan açık kalp ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanemizde bu teknik ile yapılan ilk ameliyat. Herhangi bir sorun yaşamadık. Uyutularak bypass yapılması yüksek riskli hasta gruplarında başarılı olarak uyanık bypass yöntemi kullanılarak ve gerekli vakalar için bu yöntemin akılda tutulması gerekiyor. Ameliyatın ilk aşamasında Şahmeni Baydar’ın bölgesel anestezi yöntemiyle boyundan yerleştirilen bir katater ile anestezi yapılarak göğüs bölümünü uyuşturduk. Bu sırada hastanın solunum fonksiyonları bozulmadı. Ameliyata devam edildi. Hastanın bacağından damar alındı. Kalp durdurulmadan gerçekleştirilen ameliyat ile tıkanan damarlar değiştirildi" dedi.

Hiç acı duymadan ve doktorlarla konuşarak ameliyatının gerçekleştirildiğini ifade eden Şahmeni Baydar, “Başarılı bir ameliyatın ardından yeniden sağlıklı bir şekilde hayatıma dönüş yaptım. Şimdi daha iyiyim. Rahat bir şekilde nefes alıp konuşabiliyorum ve kalkarak yürüyebiliyorum” diye konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Rıza Kuruefe, hastanın akciğer yetmezliği ve kalbinin pompa gücü düşük olduğu için bu tekniği kullandıklarını belirtti.

Ekip olarak farklı bir yöntem uygulama kararı aldıklarını ifade eden Dr. Rıza Kuruefe, Dr. Gültekin Orhan ve Dr. Serkan Terkanlıoğlu şunları söyledi:

“Kalp cerrahisi ve anestezi ekibi olarak hastamızı uyutmadan ve solunum cihazına bağlamadan ameliyata aldık. İlk aşamada uyanık açık kalp ameliyatı için torasik epidural anestezi yöntemiyle hastamızın boynundan yerleştirdiğimiz kateter yardımıyla anestezi uyguladık. Hastanın sadece göğüs bölümünü uyuşturduk. Bu yöntem genel anestezi gereksinimini ve risklerini ortadan kaldırır. Bu teknikle hastanın göğüs bölgesinde ağrı hissetmemesini sağlamış oluyoruz. Ultrason eşliğinde uygulanan femoral sinir blokajı sayesinde kalbinde tıkanan damarlar için bacağından ağrısız bir şekilde damar grefti alındı. Ayrıca kaygıyı azaltmak için hafif sakinleştirici ilaç uyguladık ve hasta tüm ameliyat boyunca uyanıktı. Bu sayede genel anestezinin risklerinde kaçınıldığı gibi ameliyat sonrası ağrı, bulantı, kusma şikayetleri gözlenmemekte. Ayrıca hastanın yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi azaldı. Hastamız bizimle konuşarak ameliyatını oldu. Ameliyattan sonra geçen 24 saatin ardından yürümeye başladı. Hastamızın kalbi çalışırken ve uyanık halde iken bu ameliyatını yaptık. Bu yaygın şekilde yapılan bir ameliyat değil. Bu yöntem kalbi normal bir kalp ameliyatına dayanamayacak ve akciğer yetmezliğine neden olan KOAH’dan dolayı solunum makinesine dayanamayacak hastalar için, karaciğer hastalığı olanlarda ve genel anestezi için yüksek risk taşıyan hastalarda bir umut ışığıdır.”

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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