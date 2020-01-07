Karla mücadele hız kesmiyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 5 ilçede kapanan 34 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 34 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan İnegöl’de 14, Keles’te 4, Kestel’de 3, Orhaneli’nde 2 ve Büyükorhan’da 11 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Hâlen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

BURSA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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