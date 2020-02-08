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Her gün dağı 2 metre deliyorlar Bursa’da 4 dağ ilçesinin geleceği bu yola bağlı Bursa’nın içme ...

İHA

Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında inşaatı devam eden 2 kilometrelik tünelde günde 2 metre mesafe kat ediliyor. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "56 yıl içerisinde dağ ilçelerine ve bölgelerine yaklaşık 2 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artık dağ bölgesinin makus tarihi değil, mahsus talihinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü buralar sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en gözde yerlerindendir" diye konuştu.

Her gün dağı 2 metre deliyorlar Bursa’da 4 dağ ilçesinin geleceği bu yola bağlı Bursa’nın içme suyunun karşılandığı Doğancı Barajı yakınlarında 2 kilometrelik tünel için günde 2 metre mesafe kat ediliyor AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten: “Dağ bölgelerinin yol meselesini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz”

Bursa’nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında inşaatı devam eden 2 kilometrelik tünelde günde 2 metre mesafe kat ediliyor. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “56 yıl içerisinde dağ ilçelerine ve bölgelerine yaklaşık 2 katrilyon liralık yatırım yaptık. Artık dağ bölgesinin makus tarihi değil, mahsus talihinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü buralar sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin en gözde yerlerindendir” diye konuştu.
Bursa’nın dağ ilçelerinin çehresini değiştirecek yol çalışmalarında sona doğru gelindi. Doğancı Barajı yakınından başlayan ve Doğancı Mahallesine kadar devam eden 2 kilometrelik tünel çalışması gece gündüz devam ediyor. 2 vardiya olarak yapımına ara vermeden devam edilen tünelin 200 metrelik kısmının kazılması tamamlandı. Günde 2 metre mesafe kat edilen yolun kısa süre önce tamamlanması için tüm ekipler seferber oldu.
İnşaat çalışmasının devam ettiği tünelde incelemelerde bulunan Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Projeyi, ihale aşamasından itibaren hep birlikte takip ediyoruz. Dağ ilçelerimizin yol meselesi bizim en temel meselemizdi. Allah’a şükürler olsun ki iyi mesafe kat ettik. Doğanca Barajı’nın olduğu kısımdan başlanmak üzere tünelden içeri girildi. Doğancı Mahallesi’nden de tünel kazılması için çalışmalar devam ediyor. Daha hızlı bir şekilde tünelimizi tamamlamış olacağız. Şu anda 200 metre kadar tünel açıldı. Günde 2 vardiya şeklinde hızlı bir çalışma içerisindeler. Bölgenin baraj ve heyelân bölgelerindeki hassasiyet dolayısıyla tünel çalışması ve yolun tamamı 2 sene zarfında hizmete girecek. Bu proje tamamlandığında dağ ilçelerinin yol meselesi büyük ölçüde tamamlanmış olacak” dedi.
Dağ bölgesi yollarının sadece bu projeden ibaret olmadığını belirten Mesten, “Dağ bölgelerinin yol meselesini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu projenin haricinde Kapıkaya tüneli var. Şartlar oluştuğunda ihalesi tamamlanacak. 3 tünel ve 2 köprüyol ile yaklaşık 11 kilometrelik bir proje olacak. Bu proje de bittiğinde Kütahya ve Balıkesir’e bağlayan yollar da tamamlanmış olacak. Şu anda dağ ilçelerine yapılan bir yatırım. Bu tünel ve projesinin bedeli 130 milyon liradır. Kapıkaya tünelinin ise ihale bedeli 330 milyon liradır. Yakın zamanda Orhaneli kavşağından Doğancı Barajı’na kadar olan kısımdaki 12 kilometrelik genişletme çalışmaları ve sıcak asfalt çalışmaları bitti. Birkaç bölgedeki kamulaştırma işlemlerinden dolayı aksama oldu. Keles’e kadar devam eden genişletme çalışmaları bitti. Sıcak asfalt çalışmaları var. Onları da kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. BüyükorhanHarmancık arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik yol çalışması var. Onun da yakında ihalesine çıkacağız. Bu projelerle eş zamanlı olarak bütün çalışmaları tamamlamayı düşünüyoruz. Toplam olarak baktığımızda bu tünellerin haricinde 220 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Keles ile Tunçbilek arasında devam eden 5 kilometrelik yol çalışması da bitmek üzere. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin asfaltlama çalışmaları da devam ediyor. 56 yılda dağ ilçelerine ve bölgelerine yaklaşık 2 katrilyon liralık yatırım yapmış olacağız. Artık dağ bölgesinin makus talihinden bahsetmek istemiyoruz. Dağ yöresi sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin en gözde yerlerindendir” şeklinde konuştu.
İncelemelere, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Bahadır, AK Parti Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan, AK Parti Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram ve AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni katıldı.

BURSA

08 Şubat 2020 Cumartesi

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