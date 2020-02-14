Volkan Şen ve Muhammed Şengezer, Timsah'a rakip oluyor

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Bursaspor'un eski oyuncularından Volkan Şen ve kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak maçta Adana Demirspor formasıyla yeşilbeyazlı takıma karşı sahada ter dökecek.

Daha önce yeşilbeyazlı formayı giyen Volkan Şen ve Muhammed Şengezer, TFF 1. Lig'in 22. haftasında pazar günü oynanacak BursasporAdana Demirspor karşılaşmasında Timsah'a karşı forma giyecek.

Volkan iki sene sonra Bursa'da

Bursaspor'da 20092010 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve daha sonra birçok farklı kulüpte oynayan Volkan Şen, Adana Demirspor formasıyla pazar günü Bursaspor taraftarının önüne çıkacak. Tecrübeli futbolcu, rakip olarak Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'na en son Süper Lig'in 20172018 sezonunun 31. haftasında oynanan maçta Konyaspor formasıyla gelmişti. Şen, Bursaspor kariyerinde çıktığı 186 maçta 30 gol kaydederken 37 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, yeşilbeyazlı kulübe toplam 6 milyon 100 bin avro bonservis ücreti kazandırmıştı.

Muhammed Şengezer ilk kez

Bursaspor'a, Adana Demirspor formasıyla bir başka eski futbolcusu daha rakip olacak. Yeşilbeyazlı kulübün alt yapısından yetişen kaleci Muhammed Şengezer, pazar günü oynanacak mücadelede eski kulübüne karşı ilk kez forma giyecek. Sezon başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında Başakşehir'e giden genç file bekçisi, sezonun devre arasında İstanbul ekibinden Adana Demirspor'a kiralanmıştı.

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