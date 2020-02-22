(Özel) Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor 7 meyve ve sebzenin karışımından yapılan mor ekmek şifa kaynağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor 7 meyve ve sebzenin karışımından yapılan mor ...

İHA

Bursa'da bir fırın, 7 ayrı meyve ve sebzenin karışımından oluşan mor ekmek üretti.

(Özel) Mor ekmek üretti, tanesini 10 liraya satıyor 7 meyve ve sebzenin karışımından yapılan mor ekmek şifa kaynağı

Bursa'da bir fırın, 7 ayrı meyve ve sebzenin karışımından oluşan mor ekmek üretti.
Bursa'da bir fırın, İstanbul Üniversitesi Beyin Araştırma Merkezinin 7 tane meyve ve sebzenin antosiyaninlerden elde ettiği mormiks karışımını katarak mor ekmek üretti. 7 meyve ve sebzenin pigmentinden oluşan mormiks tozu ekmeklere mor renk veriyor. Vücuttaki damar yollarını açtığı bilinen antosiyanin ekmeğe girdiği zaman tam bir şifa kaynağı oluyor. Buğday ve tam buğday ununa mormiks tozunu katarak mor ekmek üreten Aksu Ekmek Fırını, ürettiği mor ekmeklerin 400 gramını 10 liradan satışa sunuyor. Vatandaşlar çok fazla mor ekmeği tanımasa da, kullanıp fayda görenler ise mor ekmekten hayli memnun.
Aksu Fırını yöneticisi Tarık Morgül, "Biz ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Bunun yanında İstanbul Üniversitesiyle beraber ürettiğimiz mor ekmeğimiz bulunmakta. Üniversitenin laboratuvarlarında hazırladığı mor sebze ve meyve bileşenlerinden oluşuyor. Mor ekmeğe rengini veren karışımın içinde karadut, böğürtlen, vişne, nar, mor soğan ve patlıcanın pigmentleri bulunuyor. Mor ekmeğin insan sağlığına doğru beslenme anlamında ciddi faydası var Bu ekmek antosiyanin ihtiva ediyor. Antosiyanin mor sebze ve meyvelerde bulunuyor. Sebze ve meyveye rengini veren pigmentler olarak adlandırılıyor. Bir meyve ve sebzenin içinde 1 milyon molekül var, rengini veren pigmentler ise 7 tane. İstanbul Üniversitesi bu 7 pigmenti alarak mormiks tozunu üretiyor. Antosiyaninin insanda damar yolu açma özelliği bulunuyor. Ayrıca şeker hastalığını baskılıyor. Alzaymıra karşı etkisi var, mor ekmek doğru beslenmemizi sağlayan bir ekmek çeşidi. Biz bu ekmeği buğday ve tam buğday ununa yüzde 10 katarak üretiyoruz. Bu ekmek Bursa'da sadece Aksu Fırını'nda bulunuyor. Biz 400 gram mor ekmeği 10 liraya satıyoruz. Bu ekmeğin sahtesini de üretiyorlar. Mor ekmeğin üzerine limon damlattığınızda pembeye dönüyorsa gerçek mor ekmektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Erdem Kadriye Mahallesinde
YEREL HABERLER Başkan Erdem Kadriye Mahallesinde
Uludağ'da JAK timi tatbikatı: Mahsur kalan dağcıyı ayak izlerinden buldular
YEREL HABERLER Uludağ'da JAK timi tatbikatı: Mahsur kalan dağcıyı ...
Takunya ustası dört kardeş 700 yıllık geleneği yaşatıyor
YEREL HABERLER Takunya ustası dört kardeş 700 yıllık geleneği ...
(Özel) Filipinler'den gelin geldi, dağ ilçesinde gönüllü İngilizce öğretiyor Filipinli gelin Bursa'da anaokulu öğrencilerine gönüllü İngilizce dersi veriyor
YEREL HABERLER (Özel) Filipinler'den gelin geldi, dağ ilçesinde ...
Bursa'dan Erciş'e anlamlı bağış
YEREL HABERLER Bursa'dan Erciş'e anlamlı bağış
Yeni yılın ilk enginarı Kıbrıs'tan tezgahlara geldi Enginar geçen yılın fiyatından satılıyor
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk enginarı Kıbrıs'tan tezgahlara ...
Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 ...
3 katlı apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER 3 katlı apartmanda çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi ...
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu satıcıları tutuklandı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu satıcıları tutuklandı
TİDER'den Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ödül
YEREL HABERLER TİDER'den Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne ödül
TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü 60 bin liralık salça yola saçıldı
YEREL HABERLER TIR devrildi, kara yolu salça tarlasına döndü 60 bin ...
14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa toplam 213 yıl hapis
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında 7 sanığa ...
‘Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu’ Nilüferli kadınlara tanıtıldı
YEREL HABERLER ‘Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu’ Nilüferli kadınlara ...
Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi
YEREL HABERLER Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi
Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu ...
Döner bıçaklı cinayette tutuklanan kardeşlerin yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Döner bıçaklı cinayette tutuklanan kardeşlerin ...
Bursaspor'u, basketbol takımı oyuncuları uğurladı
YEREL HABERLER Bursaspor'u, basketbol takımı oyuncuları uğurladı
Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü
YEREL HABERLER Bursa'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü
Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan Dündar’a büyük sevgi
YEREL HABERLER Dündar’dan Tuzpazarı Mahallesi’ne ziyaret Esnaftan ...
Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Bursa Genç Millet Meclisi toplandı
T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun konuğu oluyor
YEREL HABERLER T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal BTSO’nun ...
Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'un maç kadrosu belli oldu
Bursa'da jandarmadan kaçamadılar
YEREL HABERLER Bursa'da jandarmadan kaçamadılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X