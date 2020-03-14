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Uludağ'da korona tedbiri Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı Uludağ'da telesiyejler ilaçlandı

İHA

Dünyayı sarsan Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Çok sayıda turistin akın ettiği Uludağ'da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Uludağ'da korona tedbiri Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı Uludağ'da telesiyejler ilaçlandı

Dünyayı sarsan Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Çok sayıda turistin akın ettiği Uludağ'da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerine de sıçrayan Korona virüse karşı tedbirler devam ediyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin azaldığı Uludağ'da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen telesiyej yetkilileri, "Uludağ'da Korona virüs ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Biz her türlü olumsuzluğa karşı ilaçlama yaparak dezenfekte ettik. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla Uludağ'a gelerek keyifli bir gün geçirebilirler" ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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