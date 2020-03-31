Bursa'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

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"Bazı şeyler asla değişmez"

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Bursa Valiliği'nden yapılan duyuruda 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Bursa'daki eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden itibaren il merkezinde ve ilçelerinde bulunan eczanelerimizin çalışma saati hafta içi 09.3017.30, cumartesi 09.3015.30 saatleri arası olarak düzenlenmiştir" denildi.

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