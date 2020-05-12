Bursa'da 8 apartman karantinaya alındı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Gürsu ilçesinde bulunan 8 apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. <br>İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi Kıymet Sokak'ta bulunan 8 apartman koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. Konu ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, Gürsu ilçesi Adaköy Mahallesi, Kıymet Sokak No:3/5,No:2/3, No:7/1, No:10, No:11/5, No:4/1, No:4 ve No:9 ´da bulunan 8 apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararı ile bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu apartmanlarda karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-12 15:05:22<br>
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