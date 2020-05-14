Osmangazi’den öğrencilere online sınav desteği

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Osmangazi Belediyesi 2526 Temmuz'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 20 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde internet üzerinden deneme sınavı düzenleyecek.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle okulları kapanan ve uzaktan eğitim ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere online sınav düzenleyerek destek olacak. Sınavlara girmek isteyen öğrenciler, www.osmangazi.bel.tr adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yaptırabilecek.

Toplamda online olarak 10 deneme sınavı düzenlenecek. Öğrenciler, 1617 Mayıs, 2324 Mayıs, 3031 Mayıs, 67 Haziran ve 1314 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınavlara girebilecek. Sınav günü öğrenciler, soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümü Ataevler Koleji öğretmenleri tarafından öğrencilere anlatılacak.

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