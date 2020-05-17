Kısıtlamayı ihlal edip, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu (2)

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<br>SALDIRIDAN SONRAKİ ANLAR KAMERADA<br>O.A.'nın tüfekle yaralanmasından sonraki anlar ise sokaktaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, O.A.'nın vurulduktan sonra kaldırımda yattığı ve yardımına gelen mahalle halkı tarafından otomobile bindirilerek, hastaneye götürüldüğü görülüyor.Haber: Derya EVREN/MUDANYA(Bursa),(DHA)<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Derya EVREN<br>2020-05-17 16:03:21<br>

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