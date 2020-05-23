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Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı Yıldız: "Milli ekonomimize 533 milyon 732 bin 500 TL katkı sağlamayı hedefliyoruz"

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan veya dolaylı yollarla artırmaya devam ediyor.

Bursa'daki 1 milyon dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı Yıldız: "Milli ekonomimize 533 milyon 732 bin 500 TL katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan veya dolaylı yollarla artırmaya devam ediyor.
Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyor. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulurken, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan veya dolaylı artmaya devam ediyor. Bursa’da 11 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız, "Bursa il ve ilçelerimizde 1 milyon 89 bin 250 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomimize 533 milyon 732 bin 500 TL katkı sağlanması hedefliyoruz. Bursa ilimizde en önemli sulama projelerinin başında ve 2019 yılında tamamlanan Boğazköy Barajı Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 116 bin 450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 165 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan Bursa ilimizde diğer en bir önemli projelerden biriside yine 2019 yılında inşaatı tamamlanan Babasultan Barajı (C+P) Sulamasıdır. İş kapsamında 41 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 58 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum. Biz DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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