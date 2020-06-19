Mudanya Belediyesi sofralara soğan taşıyor

Mudanya Belediyesi, Karacabey’de ürünü tarlasında kalan çiftçiden aldığı yaklaşık 40 ton soğanı Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi Mudanyalıların sofralarına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, pandemi sürecinde zor durumda kalan çiftçiye destek olurken, aynı zamanda Mudanyalıların da yüzünü güldürüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışma ağını her geçen gün büyüten Mudanya Belediyesi, Karacabey’de ürünü tarlada kalan çiftçiden aldığıyaklaşık 40 ton soğanı, Zeytin Dalı birimi aracılığıyla Mudanyalılara dağıtmaya başladı. Tarımsal üretime destek vermeye devam edeceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu zor günlerde çiftçimize ve vatandaşa bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Mudanyalıların, sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşmaları için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, belediye olarak dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade etti.

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